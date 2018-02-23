В Египте археологи обнаружили древний храм с фрагментами уникальных скульптур

15:28, 23 февраля 2018
Мир
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В Египте археологи обнаружили храм эпохи правления XXVI династии / telegraf.com.ua

Были обнаружены также скульптурные изображения фараонов и богов, которые в те далекие времена стояли в храме, сообщает "Телеграф".

О находке сообщили представители управления по вопросам археологических памятников провинции Кафр эш-Шейх.

Находка была сделана в районе Телль эль-Фараин, где ранее уже обнаруживали древнеегипетские памятники. Ученые расчистили территорию бывшего храма, от которого до наших дней сохранились фрагменты стен и пола.

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