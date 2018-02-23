В Египте археологи обнаружили древний храм с фрагментами уникальных скульптур
15:28, 23 февраля 2018Мир
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В Египте археологи обнаружили храм эпохи правления XXVI династии / telegraf.com.ua
В Египте археологи обнаружили храм эпохи правления XXVI династии (примерно 685 - 525 года до нашей эры).
Были обнаружены также скульптурные изображения фараонов и богов, которые в те далекие времена стояли в храме, сообщает "Телеграф".
О находке сообщили представители управления по вопросам археологических памятников провинции Кафр эш-Шейх.
Находка была сделана в районе Телль эль-Фараин, где ранее уже обнаруживали древнеегипетские памятники. Ученые расчистили территорию бывшего храма, от которого до наших дней сохранились фрагменты стен и пола.
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