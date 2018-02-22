При раскопках в Иерусалиме археологи нашли печать пророка Исаии

На фрагменте печати можно прочитать имя «Исаия».

Ученые Еврейского университета считают, что найденная у Храмовой горы в Иерусалиме печатьVIII века до нашей эры могла принадлежать самому пророку Исаии, сообщает The Times of Israel.

На фрагменте глиняной печати можно прочитать имя «Исаия» и буквы, которые, вероятно, являются частью слова «пророк».

Археолог Эйлат Мазар считает, что если бы печать не была повреждена и там сохранилась буква «алеф», то можно было бы с уверенностью утверждать, что она принадлежала именно пророку. Без этой буквы надпись может быть личным именем. «Йешаяху», впрочем, прочитывается вполне четко.

В нескольких метрах от того места, где нашли эту печать, в 2015 году археологи обнаружили печать с надписью «царь Иудеи Езекия».

По словам Мазар, неудивительно найти рядом печати пророка Исаии и царя Езекии, так как в Танахе говорится о том, что пророк был духовным наставником царя.

Согласно Книге Исаии, пророк жил в VIII веке до н. э. Исаия начал проповедовать в правление иудейского царя Озии, жил при нескольких царях - Озии, Иоафаме, Ахазе и Езекии.