Во Франции вышел новый мюзикл «о конце жизни Человека, известного всем людям, верующим и неверующим»

Несмотря на скептические прогнозы, мюзикл об Иисусе пользуется большой популярностью

Во Франции большим успехом пользуется новый мюзикл «Иисус из Назарета в Иерусалиме», сообщает «Радио Ватикана».

Музыку для амбициозного проекта создал знаменитый французский певец, поэт-песенник Паскаль Обиспо в сотрудничестве с композиторами Пьер-Ивом Лебером и Дидье Големана: богатое музыкальное сопровождение включает в себя рок-песни и восточные мелодии.

Паскаль Обиспо возвращается к жанру библейского мюзикла после своего успешного спектакля «Десять заповедей», премьера которого прошла в 2000 году; на этот раз мюзикл вдохновлялся ​знаменитыми библейскими постановками Голливуда.

«Это не только самая замечательная история в мире, но и сюжет, к которому нужно подходить с крайней осторожностью. Несмотря на всё это, я не мог от него отказаться», - рассказал режиссер Кристофа Барратье.

Несмотря на скептические прогнозы представителей мира поп-музыки, мюзикл об Иисусе пользуется большой популярностью среди зрителей. По словам композитора Паскаля Обиспо, «эта история рассказывает прежде всего о конце жизни Человека, известного всем людям, верующим и неверующим».