В Камеруне возобновились нападения исламских экстремистов на христиан

В Камеруне возобновились жестокие нападения на христиан со стороны приверженцев радикальной исламской группировки «Боко Харам».

С августа прошлого года страна недолгое время наслаждалась периодом относительного покоя. Совместные действия представителей вооруженных сил Нигерии, Нигера, Чада и Камеруна значительно ограничили присутствие радикальных исламистов в регионе, сообщает "Седмица" со ссылкой на World Watch Monitor.

Недавно экстремистская группировка возобновила свои нападения. 4 февраля во время нападения в Джитава были убиты 6 человек, все они — христиане. Нападение исламистов произошло ночью и продолжалось до рассвета следующего дня.

Одна из жертв исламских боевиков — беременная женщина-христианка, которая умерла от нанесенных ей огнестрельных ранений. Нападавшие сожгли около 100 домов, склады и здание христианской церкви.