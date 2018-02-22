В Индии за "принудительные обращения в веру" посадили в тюрьму слепых супруг и еще 11 христиан

В Индии брошена в тюрьму полуслепая христианская пара и еще 11 христиан-пятидесятников по обвинению в «принудительных обращениях в веру».

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на christianpost, суд в одном из центральных штатов страны приговорил 13 христиан, в том числе полуслепую пару и пять женщин, к полугодовому строгому тюремному заключению по обвинению в «принудительном обращении» коренного населения в христианство с предложением новообращенным «материальных стимулов».

Инвалиды по зрению Балу Кесу и его жена Бхари имеют 5-летнего ребенка, а еще семеро приговоренных из штата Мадхья Прадеш пробавляются поденными работами, как сообщает издание The Indian Express. Христиане были арестованы по иску некоего Говинда из округа Дхар, который заявил, что они представились ему как индуисты, но побуждали его обратиться к Христу и обещали ему за это пищевые продукты, медикаменты и помощь в присвоении государственной земли, понося индуизм и утверждая, что его «боги и богини бессильны».

В штате Мадхья Прадеш при правлении националистической Бхарати Джаната Парти и премьер-министра Нарендры Моди введен в действие закон «против обращений», который фактически запрещает обращать в иную веру индуистов и племенное население, исповедующее свои религиозные культы. На бумаге этот закон вводит запрет на обращения путем применения силы, обмана или материальных стимулов, но на практике его нормы применяются весьма произвольно и распространяются на всякую социальную деятельность христиан, молитвы за больных и даже евангельские проповеди.

Христиан постоянно обвиняют в «насильственных» обращениях в свою веру, в особенности в тех штатах, где действуют подобные нормы закона.