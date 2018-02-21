В Минске состоялась церемония гашения почтовых марок с иконами «Святых неразделенной Церкви»

Торжественная церемония гашения почтового блока «Иконопись XXI века», в который вошли три иконы из международного выставочного проекта «Святые неразделенной Церкви», состоялась 18 февраля в в Национальном художественном музее Республики Беларусь.

Представленные иконы входят в экспозицию, которая открылась в Минске 20 декабря минувшего года. Церемония была приурочена к закрытию выставки, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на сайт Белпочты.

Всего на выставке было представлено более 100 икон. Для почтового блока выбраны три из них: 1. Преподобная Хильда, игуменья Уитбийская, почитается как игуменья народа Англии. Местночтимая святая Сурожской епархии РПЦ; 2. Святитель Мартин Турский, считается одним из покровителей Франции; 3. Преподобный Гутлак Кроулендский, чудотворец, один из самых почитаемых англичанами святых-отшельников. Местночтимый святой Сурожской епархии РПЦ.

Изображенные святые почитаются православными, католиками, а также англиканами (святые Хильда и Гутлак). На конверте изображен логотип выставки, выполненный художником-каллиграфом Алексеем Чекалем (Харьков, Украина). «Спасибо белорусам за этот прекрасный подарок! Получилось очень достойно», – отозвался на это событие Сергей Чапнин в Фейсбуке.

***«Иконопись XXI века» – это продолжение серии марок. С 1992 года, с учетом религиозных канонов и почтовых правил, введено в почтовое обращение большое количество государственных знаков почтовой оплаты Республики Беларусь христианской тематики.