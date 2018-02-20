В могилевский кафедральный костел доставили старинный орган из Голландии

22:15, 20 февраля 2018
Мир
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Инструмент был изготовлен в 1928 году / katolik.life

Инструмент  был изготовлен в 1928 году известным мастером Леоном Верс Хуэрен де Хэйт Хусеном, предприятие которого было основано в конце XIX века, сообщает katolik.life.

Орган в могилевском костеле предстоит собрать и настроить / katolik.life

Могилевский кафедральный костел приобрел механический орган осенью пришлого года. Теперь орган предстоит собрать и настроить, планируется, что на это потребуется не менее трех месяцев. Сейчас в костеле звучит электронный инструмент.

До установления в городе советской власти во время святых Месс в костеле звучал механический орган. По сведениям местных историков, он был очень редким: таких инструментов в мире было всего четыре – в Могилеве, Варшаве, Риме и Мехико. После закрытия храма большевиками орган разобрали, и он бесследно исчез.

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