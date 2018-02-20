В могилевский кафедральный костел доставили старинный орган из Голландии

В могилевский костел Успения Пресвятой Девы Марии и святого Станислава 15 января доставили механический орган, который прежде находился в храме в Голландии, в городе Эйндховене.

Инструмент был изготовлен в 1928 году известным мастером Леоном Верс Хуэрен де Хэйт Хусеном, предприятие которого было основано в конце XIX века, сообщает katolik.life.

Могилевский кафедральный костел приобрел механический орган осенью пришлого года. Теперь орган предстоит собрать и настроить, планируется, что на это потребуется не менее трех месяцев. Сейчас в костеле звучит электронный инструмент.

До установления в городе советской власти во время святых Месс в костеле звучал механический орган. По сведениям местных историков, он был очень редким: таких инструментов в мире было всего четыре – в Могилеве, Варшаве, Риме и Мехико. После закрытия храма большевиками орган разобрали, и он бесследно исчез.