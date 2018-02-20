Женщин, погибших при стрельбе в Кизляре, похоронили на территории храма

Прихожанок Свято-Георгиевского собора дагестанского Кизляра, погибших при стрельбе в воскресенье, 18 февраля, похоронили на территории храма, у стен которого произошла трагедия.

Веру Моргунову, Людмилу Щербакову (Леуткину), Ирину Мелькомову, Веру Блинникову и Надежду Терлиян похоронили у стен собора, где 18 февраля 22-летний местный житель устроил стрельбу по верующим, передает "Фома".

20 февраля решением властей Кизляра в городе объявлен траур. На прощание с погибшими пришли около 5 тысяч человек. Люди продолжают нести к месту трагедии свечи, иконы и цветы.

Напомним, что 18 февраля, около 16.00, по окончании вечерни с чином прощения, на территории собора в Кизляре вооруженный преступник открыл огонь по выходящим из храма прихожанам. В результате стрельбы погибли пять женщин, еще две прихожанки и два сотрудника силовых структур получили ранения.