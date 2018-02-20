В Китае за 2017 год было крещено более 48 тысяч человек

В континентальном Китае, по неполным данным, за 2017 год было крещено более 48 тысяч человек, и христианская вера по-прежнему на подъеме в этой стране.

По статистическим данным, опубликованным обществом Faith Cultural Society в канун китайского нового года, за 2017 год в континентальном Китае было крещено 48,556 человек, что «свидетельствует об динамизме и успешности миссионерской деятельности в местных общинах». Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на fides.

Отмечается, что это «неполные данные» и окончательная цифра может быть еще выше, поскольку ожидается дополнительная информация по статистике крещений от многих дальних сельских католических общин, которые пока не успели ее подать.

По статистическим данным, поступившим в агентство Fides, в списке крещений уже в который раз лидирует провинция Хэбэй, считающаяся бастионом католицизма в Китае: в ней за год крещено 11,899 человек. Примечательно, что цифры крещений растут даже в регионах с высокой долей мусульманского населения – к примеру, в провинции Синьцзян было крещено 66 человек, в провинции Нинся 128 и в провинции Шанхай 54 человека. Преуспела в миссионерской деятельности даже крохотная католическая община в Тибете, где практически безраздельно царит тибетский буддизм: она отчиталась о крещении 11 человек в 2017 году. При этом в столичной епархии Пекина было крещено 1,099 человек.

«Несмотря на вдохновляющие цифры роста веры в стране и высочайшую миссионерскую активность в местных общинах по всему Китаю, мы не должны останавливаться на достигнутом и постоянно искать пути к обновлению нашего миссионерского служения, – подчеркивают авторы отчета Faith Cultural Society. – Обращение в христианство населения Китая – это сложный и долгий путь, на которым мы сделали лишь первые шаги, и его еще предстоит пройти».

В то же время авторы призывают воспринимать статистику с осторожным оптимизмом – как всего лишь "знак возможного успеха и призыв к еще более высокой самоотдаче".