В Великобритании шпили англиканских церквей будут использовать для раздачи интернета

Правительство Великобритании и Англиканская церковь заключили соглашение об использовании церковных шпилей для раздачи интернета.

К 2022 году качество подключения в маленьких городах и селах должно улучшиться, собщает CNBC.

Церковь собирается использовать около 10 тысяч зданий для развития беспроводного интернета. Британская власть считает, что церкви находятся в центрах небольших общин и подходят для раздачи сети. Частные операторы будут заключать соглашения с местными епархиями.

Соглашение с английской церковью означает, что даже здание XV века можно использовать для улучшения жизни людей и повышения качества связи в труднодоступных местах, – сообщает британское Министерство культуры и СМИ.

Уже около 120 церквей позволили установить у себя оборудование для раздачи интернета. На шпили и крыши поставят тарелки и беспроводные датчики.