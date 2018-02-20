Рэпер Дрейк раздал около $1 миллиона прохожим, снимая клип на песню God’s Plan (видео)

Канадский музыкант еврейского происхождения Дрейк раздал около миллиона долларов жителям Майами, снимая клип на песню God’s Plan («Божий замысел»).

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Times of Israel", бюджет клипа составил 996 631 долларов – все эти деньги Дрейк отдает разным людям. Он заходит в супермаркет и объявляет покупателям, что оплатит все их покупки, призывая брать с полок все, что им понравится.

50 тысяч он дал на стипендию студенту университета Майами, еще 25 тысяч он передал на внешкольную программу. Также Дрейк пожертвовал деньги на приют для женщин.

«Это самое важное, что я сделал в моей карьере», – заявил рэпер.

Дрейк занял третье место в рейтинге самых оплачиваемых музыкантов 2017 года, составленном Forbes. Журнал оценил его состояние в 94 миллиона долларов.