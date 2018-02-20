Национальная библиотека Израиля оцифровала и выложила в интернет миниатюрную Библию Джорджа Вашингтона

Национальная библиотека Израиля оцифровала и выложила в публичный доступ миниатюрную Библию, посвященную первому президенту США Джорджу Вашингтону.

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Times of Israel", крошечную книжку высотой пять сантиметров издали в Вермонте в 1813-1815 году. Она начинается посвящением: «Его превосходительству Дж. Вашингтону, президенту Соединенных Штатов Америки. Наша надежда, Джордж, передаем в твои руки то, чему обязаны жизнью. И хоть томик мал, в нем содержится итог всего».

Текст Старого и Нового Заветов изложил в короткой стихотворной форме английский поэт Джон Тейлор. В книге есть несколько гравюр на дереве, выполненных довольно грубо. Миниатюрные книги были очень популярны в Америке XIX века. С их помощью учили детей.

Не уточняется, пользовался ли именно этим эксзепляром Джордж Вашингтон, но таких Библий сейчас всего 12 в публичных коллекциях. Оцифрованная ее версия доступна по ссылке.

Карманная Библия Вашингтона попала в Библиотеку Израиля как часть коллекции Вальмадонны – первой в мире частной коллекции книг и рукописей на иврите. Библиотека приобрела собрание с помощью коллекционеров Давида и Йемимы Йезельсон на аукционе Sotheby’s. Коллекцию Вальмадонны оцифруют и выставят в новом здании, спроектированном Херцогом и де Мероном, которое откроется в Иерусалиме к 2021 году.