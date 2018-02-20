Фильм о том, как кенийские мусульмане защитили земляков-христиан от исламистов, номинирован на Оскар

Картина, повествующая о том, как кенийские мусульмане защищали своих земляков-христиан от сомалийских исламистов, была выдвинута на премию «Оскар» в номинации «лучший короткометражный художественный фильм».

Как сообщает "Благовест-Инфо", фильм «Watu wote» (в дословном переводе с суахили – «Все люди», шире – «Все мы») основан на реальных драматических событиях, развернувшихся перед Рождеством 2015 года на севере Кении. Боевики из группировки «Аш-Шабаб» остановили на шоссе рейсовый автобус и приказали пассажирам-мусульманам встать в одну сторону, а христианам – в другую, чтобы расправиться с последними. Однако мусульмане отказались выполнить этот приказ и не выдали своих соотечественников, исповедующих Христа.

Широкая публика узнала о мужестве кенийских мусульман из статьи, написанной вскоре после этих событий, баварской журналисткой Юлией Драхе.

Немецкий режиссер Катя Бенрат, снимавшая фильм при участии студентов выпускного курса гамбургской киношколы, смогла реализовать свой замысел благодаря материальной поддержке международного католического фонда «Кирхе ин Нот» («Помощь Церкви в нужде»).

«Продюсер Тобиас Розен обратился к нам не только потому, что ему были нужны деньги на фильм, но и потому что, мы в течение многих лет оказываем помощь христианам, подвергающимся гонениям из-за своей веры», - рассказала директор канадского бюро «Кирхе ин Нот» Мари-Клод Лалонд.

«Я искал адекватного партнера, потому что мне хотелось снять не только яркий, но и аутентичный фильм. «Кирхе и Нот» оказал мне огромную помощь в съемках. Поистине, это стало благословением для нашей картины. Если бы не поддержка фонда, этот проект не был бы реализован», - говорит Тобиас Розен.

Над «Watu wote» работала съемочная группа, состоявшая почти исключительно из кенийцев. В фильме снялись непрофессиональные актеры – в том числе сомалийцы.

Картина уже получила около 60 премий – в том числе Gold Student Academy Award, аналог «Оскара» для студентов-кинематографистов. Короткометражка также была признана лучшим африканским фильмом на Занзибарском (Танзания) и Дурбанском (ЮАР) фестивалях.