В США мать посадили в тюрьму за крещение ребенка

В США жительницу Северной Каролины отправили в тюрьму после того, как она крестила собственную дочь.

36-летняя Кендра Стокс крестила дочь втайне от ее отца Пола Шаафа в августе 2016 года ровно через день после того, как суд передал опеку над девочкой Шаафу. Опека, в частности, подразумевала "вопросы, касающиеся религии".

Как сообщают "Українські Новини" со ссылкой на Charlotte Observer, отец узнал о крещении своей дочери по фотографиям, которые Стокс выложила в Facebook, после чего обратился в суд. Мужчину возмутило, что он не принимал никакого участия в крещении, а также в принятии решения о времени и месте проведения церемонии.

Суд 9 февраля признал Стокс виновной в неисполнении решения суда и приговорил ее к десяти дням заключения, позже сократив срок до семи дней.

"Мне страшно. Мне жаль, что так получилось. Я не раскаиваюсь, что я ее крестила. Это было в ее же интересах", - сообщила женщина в интервью изданию.

Согласно информации газеты, оба родителя - католики. Вместе они прожили лишь полгода.