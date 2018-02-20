Власти Литвы вдвое увеличили финансирование религиозных общин

Министерство финансов Литвы предлагает выделить традиционным религиозным общинам Литвы в этом году значительно больше средств, чем обычно - 1,2 млн. евро.

Средства делятся на девять частей, по количеству девяти традиционных религий в Литве, сообщает "Благовест-инфо".

По сравнению с 2017 годом, средства, выделяемые правительством, увеличатся почти вдвое. В прошлом году Кабинет министров Литвы выделил на нужды традиционных конфессий, религиозных организаций, центров и молельных домов 697 000 евро.

Традиционно основную часть средств из этой суммы - более 1 млн. евро - предлагается выделить представляющей Католическую Церковь Литвы Конференции епископов.

Литовским православным планируется выделить 61 100 евро, Высшему Совету Старообрядческой Церкви – 12 700 евро, Консистории евангелистов-лютеран – 11 400 евро, Литовской Церкви евангелистов-реформаторов - 6 000 евро, Духовному центру мусульман-суннитов – 4 200 евро и т.д.