В Исландии готовится закон, запрещающий ритуальное обрезание

Исландия готова стать первой европейской страной, объявившей вне закона ритуальное обрезание мужчин.

Данный ритуал обязательный для иудеев и мусульман вызвал широкие дискуссии в обществе. Находящийся в настоящее время на рассмотрении парламента Исландии законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет для любого лица, проводящего обрезание, за исключением случаев, когда оно проводится по медицинским показаниям, сообщает "Седмица".

Критики говорят, что этот шаг, который вызвал тревогу среди религиозных лидеров по всей Европе, сделает жизнь евреев и мусульман в Исландии неустойчивой.

Считается, что каждый третий мужчина во всем мире обрезан, причем подавляющее большинство по религиозным или культурным причинам. Многие евреи и мусульмане опасаются, что вопрос обрезания может стать доказательством антисемитизма и исламофобии.

Мусульманские и еврейские лидеры высказались против этого предложения, в то время как кардинал Райнхард Маркс, представитель Католической Церкви в Европейском Союзе, сказал, что законопроект является “опасной атакой” на религиозную свободу. По его словам, "криминализация обрезания является очень серьезной мерой, которая вызывает глубокую озабоченность”.

В исландском законопроекте говорится, что обрезание мальчиков нарушает их права и несовместимо с Конвенцией Организации Объединенных Наций о правах ребенка. Она проводится параллельно с калечащими операциями на женских половых органах, которые уже запрещены в большинстве европейских стран.

В законопроекте говорится, что обрезание проводится без анестезии, и утверждается, что процедура часто проводится “в домах, которые не являются стерильными, и не врачами, а религиозными лидерами. Существует высокий риск заражения при таких условиях, которые могут привести к смерти”.

В нем признается, что, хотя родители имеют право давать религиозное наставление своим детям, “такое право никогда не может превышать прав ребенка”. Мальчики, которые хотят быть обрезанными по религиозным или культурным причинам, могут сделать это, когда они достигают возраста, в котором они “понимают, что связано с такими действиями”, говорится в законопроекте.

Еврейские и мусульманские общины предупреждают о том, что если обрезание будет запрещено законом, то эта практика уйдет в подполье или представители религиозных меньшинств будут совершать для ее проведения поездки за рубеж или совсем переедут в те страны, где обрезание разрешено.

Исландский законопроект об обрезании имеет поддержку ряда партий и также широкую общественную поддержку. Если он пройдет первое чтение, законопроект будет направлен комиссии, в которой будет рассматриваться несколько месяцев перед его официальным принятием.