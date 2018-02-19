В Иерусалиме Церкви отказываются платить муниципальные налоги

Главы христианских Церквей, представленных в Иерусалиме, заявили, что не намерены выполнять решение городских властей об уплате налогов с церковной недвижимости.

Политика муниципалитета подрывает священный характер Иерусалима и затрудняет возможность Церквей нести свое служение, говорится в заявлении, опубликованном на прошлой неделе, сообщает "Благовест-Инфо".

Главы церковных общин убеждены, что вводя муниципальные налоги (которые в Израиле называют «арнона») на церковную собственность, власти города нарушают традиции взаимоотношений Церквей и светских властей, существовавшие на протяжении веков в Святом граде.

«Мы решительны и едины в своей позиции по защите нашего присутствия и нашей собственности», - заявляют иерархи, напоминая, что до сих пор светские власти признавали и уважали огромный вклад христианских Церквей, выражающийся, в частности, в инвестировании огромных средств в строительство школ, больниц и учреждений для престарелых и социально уязвимых.

Христианские лидеры Иерусалима призывают городские власти отменить свое решение и строго соблюдать стаус кво, в соответствии с которым на протяжении многих веков регулируется религиозная жизнь в Святом граде.