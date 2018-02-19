В Египте освятили храм в честь мучеников, которых убили в Ливии в 2015 году

Храм, посвященный коптским мученикам, убитым три года назад исламистами в Ливии, был освящен в Египте 15 февраля, ровно через три года после их смерти.

Как сообщает "Благовест-Инфо", церковь была построена в селении Аль-Оур близ города Самалут (провинция Минья). Оттуда родом были 13 из 21 новомученика. Храм был возведен на средства египетского государства.

15 февраля 2015 года на берегу моря в Ливии боевики Исламского государства (ДАИШ) обезглавили 20 коптов и одного африканца, засняв расправу на камеру и выложив страшные кадры в интернете. Ролик был озаглавлен: «Послание, написанное кровью и адресованное народу Креста».

На следующий день после публикации видеоролика президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси посетил коптский собор св. Марка в Каире, чтобы выразить свои соболезнования Патриарху Тавадросу. В стране был объявлен семидневный траур, а глава государства объявил о строительстве храма, посвященного мученикам, которые были проставлены Коптской Церковью вскоре после их смерти.

Власти Египта также выплатили родственникам погибших денежную компенсацию и назначили им ежемесячную пенсию в размере зарплаты убитых, которые находились в Ливии на заработках.

На освящении нового храма, которое возглавил коптский епископ города Самалут Пафнутий, присутствовал губернатор Миньи и другие представители властей. С 16-го числа в храме ежедневно совершаются литургии.

Вот уже три месяца – после того, как в Ливии были найдены останки новомучеников – египетские судмедэксперты проводят анализы ДНК с целью установления принадлежности тел. По всей видимости, останки, признанные святыми мощами, будут упокоены в крипте нового храма.

Строительство храма осуществлялось инженерными войсками египетской армии на деньги, выделенные правительством. Церковь занимает площадь 4000 кв. м, на ее возведение потрачено 10 млн. египетских фунтов (около 450 000 евро).

Храмовый комплекс будет также включать библиотеку, зал приемов и другие помещения.