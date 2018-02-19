Россиян агитируют идти на выборы "ужасами" о геях и темнокожих полицейских (видео)

Кто является автором пропагандистского видео пока неизвестно, исполнитель главной роли на контакт с журналистами не идет.

Накануне президентских выборов россиян запугивают геями и темнокожими полицейскими.

Как говорится в сюжете ТСН, авторы ролика, который активно распространяют в Сети, мощно ударили по всем возможным болевым точкам украинских соседей. Денег на пропаганду явно не пожалели, ведь ролик сделан очень профессионально.

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Герой ролика сначала ссорится с женой, потому что знает результат голосования заранее и не хочет тратить время на выборы, после чего во сне получает ночные ужасы. Генерал в ветеранской форме с намеком на коммунистов приходит забирать его в армию, потому что призывной возраст новый президент поднял. Сопровождают эту неприятную весть темнокожие полицейские с реперским жестом, потому что рэперы в современной России, похоже, тоже уже нежелательные, отмечается в сюжете.

Сын с пионерским галстуком просит у отца несколько миллионов, намекая на гиперинфляцию, очевидно. А на кухне хозяин находит молодого гея, которого там, по новому закону, оставили на «передержку», потому что поссорился с партнером. Если он не найдет пары, то хозяин, по новому закону, должен быть сам с ним.

Кто является автором этого видео пока неизвестно, исполнитель главной роли на контакт с журналистами не идет.