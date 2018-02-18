В Дагестане четверо людей погибли во время стрельбы возле церкви
22:55, 18 февраля 2018
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Стрельба произошла у храма Георгия Победоносца / bbc.com
В Кизляре (Дагестан) неизвестный открыл огонь по людям, собравшимся на празднование Масленницы.
Как передается в Telegram-канале Mash, по неофициальным данным, четыре человека погибли, еще трое ранены, сообщает "ТСН".
Нападавший был вооружен ружьем. Он якобы подошел к людям, собравшимся возле одной из церквей в Кизляре. После он открыл огонь на поражение по толпе.
Бойцы Росгвардии и МВД уничтожили преступника.
Как сообщает pravmir.ru, четыре человека сразу были убиты, одна женщина умерла в реанимации. Были ранены двое полицейских.
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