В Дагестане четверо людей погибли во время стрельбы возле церкви

В Кизляре (Дагестан) неизвестный открыл огонь по людям, собравшимся на празднование Масленницы.

Как передается в Telegram-канале Mash, по неофициальным данным, четыре человека погибли, еще трое ранены, сообщает "ТСН".

Нападавший был вооружен ружьем. Он якобы подошел к людям, собравшимся возле одной из церквей в Кизляре. После он открыл огонь на поражение по толпе.

Бойцы Росгвардии и МВД уничтожили преступника.

Как сообщает pravmir.ru, четыре человека сразу были убиты, одна женщина умерла в реанимации. Были ранены двое полицейских.