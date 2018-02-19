Останки меценатки Магдалены Радзивилл перезахоронены в минском костеле

"Она вернулась домой" - эти слова чаще всего звучали в костеле Пресвятой Троицы в Минске.

В белорусском столице перезахоронены останки известной меценатки начала XX века Магдалены Радзивилл, сообщает «Радио Ватикана».

На св. Мессу, а потом церемонию пришли верующие, писатели, общественные деятели, приехали также и потомки рода Радзивиллов - братья Николай и Мацей. Именно близкие дали согласие на перезахоронение в Минске. Как отметил Мацей Радзивилл, это была мечта и последняя воля самой Магдалены.

"Она очень рано поняла, что надо связать наследство Радзивиллов и семьи Завишей, наследие Великого княжества Литовского с белорусской культурой и надо ее поддержать", - отметил Мацей Радзивилл.

Магдалена Радзивилл родилась в Варшаве, но с Беларусью ее связало многое: корни родителей, родовые поместья, детство прошло недалеко от Минска, потом второй брак - с Николаем Радзивиллом, активная общественная и благотворительная деятельность. Княгиня финансировала белорусские школы, библиотеку, стипендии белорусских студентов, которые учились в Петербурге, издание единого сборника Максима Богдановича и других книг.

Даже средства от продажи своего бриллиантового колье пожертвовала на учреждение греко-католической коллегии в Риме. В 1918 году она покинула Беларусь, но всегда мечтала вернуться, напомнил журналист Глеб Лободенко, который является одним из инициаторов перенесения праха Магдалены Радзивилл.

Перезахоронение прошло торжественно и при большом количестве людей. Последним местом земного пути Магделены стал костел Пресвятой Троицы в Минске. Сейчас на одной из колонн храма находится барельеф с изображением Магдалены Радзивилл, а возле него - живые цветы.