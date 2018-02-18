В Израиле спасли полсотни паломников из Украины (видео)

23:33, 18 февраля 2018
Мир
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Автобус с украинцами застрял в районе Мертвого моря / tsn.ua

Как сообщает "ТСН", никто из украинцев не пострадал.

Полсотни украинских туристов спасли от наводнения в Израиле. После продолжительных ливней в районе Мертвого моря размыло дороги, автобус с нашими соотечественниками застрял, не имея возможности двигаться дальше. Вода и дальше поднималась, поэтому за дело пришлось взяться спасателям.

Никто из украинцев не пострадал, их эвакуировали до ближайшего торгового центра.

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