В Израиле спасли полсотни паломников из Украины (видео)
23:33, 18 февраля 2018
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Автобус с украинцами застрял в районе Мертвого моря / tsn.ua
В Израиле в субботу спасли от наводнения 50 украинских паломников, которые направлялись в Иерусалим.
Как сообщает "ТСН", никто из украинцев не пострадал.
Полсотни украинских туристов спасли от наводнения в Израиле. После продолжительных ливней в районе Мертвого моря размыло дороги, автобус с нашими соотечественниками застрял, не имея возможности двигаться дальше. Вода и дальше поднималась, поэтому за дело пришлось взяться спасателям.
Никто из украинцев не пострадал, их эвакуировали до ближайшего торгового центра.
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