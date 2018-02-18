Огни видны из космоса: в ОАЭ прошел грандиозный фестиваль света

Грандиозное шоу, аналогов которому нет, проходит в городе Шарджа.

На Ближнем Востоке запылал юг Персидского залива. Огни видны даже из космоса. В Объединенных Арабских Эмиратах проходит фестиваль света, который собрал миллионы зрителей со всего мира. Грандиозное шоу, аналогов которому нет, проходит в городе Шарджа. С наступлением темноты оно превращается в настоящий взрыв цветов, а исторические здания оживают.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Это трудно описать словами и нужно видеть только вживую. Церемония открытия ежегодного фестиваля света собрала рекордное количество зрителей. Ведущие мировые медиа пытаются передать праздничную атмосферу Шарджи. Чтобы создать эту арабскую сказку, организаторы работали почти целый год.

Читайте такжеВ ОАЭ появится первая в мире больница для космонавтов

"Мы встречаемся с художниками, смотрим на их работы, обсуждаем каждую деталь. Они начинают работать, и мы постоянно встречаемся. Проходит 10-11 месяцев, пока мы все согласуем и получаем конечный результат", - говорит руководитель департамента проектов правительства Шарджи Эссам Мохаммед Халифа.

С шести вечера мечети, университеты, фонтаны становятся местом, где встречаются и хлынут в мир танца тысячи цветов, разыгрываются настоящие 3D-представления. Чтобы увидеть их, на улицы выходят сотни тысяч людей. В небе – пересекаются столбы света, а на набережной Аль-Бухейра вообще сияет все – от фонтанов до исторических памятников.

С наступлением темноты вся Шарджа превращается в место грандиозного иллюминационного шоу. Сотни прожекторов, десятки проекторов выводят на наиболее значимые исторические объекты фантастические инсталляции.

Фестиваль света в Эмиратах происходит уже в восьмой раз. Начинали всего с одной локации, теперь их почти 20. А для создания инсталляций теперь привлекают лучших специалистов из Европы. Даже местные удивляются – как можно каждый год придумывать абсолютно новое шоу.

В прошлом году фестиваль посетили больше полумиллиона туристов. В этом году, очевидно, рекорд будет побит.