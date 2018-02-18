В Мексике разбился военный вертолет с министром на борту, погибли 13 человек

На борту вертолета находились чиновники, которые оценивали разрушения после мощного землетрясения, случившегося накануне.

В Мексике разбился военный вертолет, на его борту находились чиновники, которые оценивали разрушения после мощного землетрясения, случившегося накануне.

Как передает Deutsche Welle, погибли 13 человек, еще 15 получили травмы. Среди погибших на месте катастрофы - пять женщин, четверо мужчин и трое детей, еще один человек скончался в больнице.

Читайте такжеИз-за извержения вулкана на острове Тринидад началась эвакуация

В мексиканском министерстве обороны сообщили, что с вертолетом Blackhawk произошел несчастный случай во время подготовки к посадке в городке Сантьяго-Хамильтепек в штате Оахака. Среди пассажиров были министр внутренних дел Альфонсо Наваррете и губернатор штата Алехандро Мурат. Оба обошлись без серьезных травм.

Напомним, 16 февраля в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,2, многие были вынуждены покинуть свои дома. Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения находился на юге Мексики, вблизи тихоокеанского побережья штата Оахака на глубине 24 километра.