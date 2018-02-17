В столице Татарстана открылся Музей истории Казанской иконы Божией Матери

В столице Татарстана 15 февраля начал работу музей истории обретения и прославления Казанской иконы Божией Матери.

Экспозиция открылась в подземной части новоосвященного храма преподобного Сергия Радонежского, сообщает "Фома" со ссылкой на пресс-службу Татарстанской митрополии.

– Мы находимся в музейном пространстве, где будет проводиться просветительская деятельность. Это ответ, как Церковь сохраняет, трудится и является просветителем в области нашей культуры, нашей веры и наших традиций, – сказал после знакомства с музеем митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

По словам владыки, «очень важно, что этот музей будет в основном свидетельствовать о Казанской иконе Божией Матери, о ее шествии не только по России, но и по всему миру», а также «о судьбах людей – великих и малых, бедных и богатых, вельмож и обычных тружеников, имена которых неразрывно связаны с Казанским образом Богоматери».

Экспозиция нового музея посвящена самым главным этапам в истории Казанского образа – его обретению в 1579 году, роли в народной борьбе с интервентами в 1612 и 1812 годах, а также другим ключевым событиям истории.

Планируется, что помимо туристов и паломников музей будут посещать учащиеся высших и средних образовательных учреждений Татарстана.

Храм преподобного Сергия Радонежского расположен в центре столицы Татарстана, неподалеку от казанского Кремля и места обретения Казанской иконы Божией Матери.