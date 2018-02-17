Власти Судана снесли бульдозерами христианский храм

Власти в Судане снесли бульдозерами христианский храм, а Библии конфисковали, обвинив церковь в «провоцировании волнений в обществе».

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на christianpost, евангельская церковь в районе Аль-Хадж-Юсеф на севере столицы Хартума была начисто снесена, а местный приход в количестве 64 христиан остался без дома молитвы.

Бригада по сносу действовала в стиле налетчиков: она прибыла на место с бульдозерами и самосвалами после завершения воскресной службы в храме совершенно внезапно для прихожан и местных жителей, без малейшего предварительного извещения, и торопливо снесла храм. Свидетели сообщают, что бригада прибыла в сопровождении полиции, и полицейские предварительно вынесли из храма Библии, имущество, столы и стулья, пояснив свои действия необходимостью «предотвращения общественных беспорядков».

Местные христиане уверены, что власти снесли храм только потому, что на эту землю претендует мусульманская группа. Сообщают, в частности, что один из мусульманских предпринимателей заявляет свое право на церковную землю, но христиане совершенно уверены в том, что предъявляемые им документы являются поддельными.

По сообщению издания Morning Star News, под снос запланировано еще не менее 25 христианских храмов в стране, при этом власти заявляют, что молитвенные сооружения построены на государственной земле. Незадолго до сноса храма, семь иерархов местных христианских церквей были оштрафованы властями за мирное сопротивление попыткам мусульманских предпринимателей захватить здание церковной школы.

Власти Судана уже столкнулись с осуждением их действий со стороны международной общественности. Так, Джон Салливан (John Sullivan), заместитель госсекретаря США, призвал власти Судана положить конец гонениям на христиан и разрушениям христианских храмов в своей речи в ноябре, когда выступал в университете Аль-Коран Аль-Карим в Омдурмане. «Центральное правительство Судана и местные власти штатов в составе федерации должны немедленно прекратить всякую деятельность по сносу молитвенных сооружений – будь то мечети или христианские храмы» – заявил Салливан в своем выступлении в университете.