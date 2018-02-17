В Казахстане на восстановление православного храма пожертвовали католики, протестанты и мусульмане

14:07, 17 февраля 2018
Мир
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/ blagovest-info.ru

Как сообщает "Благовест-инфо", община Римско-католической церкви в Казахстане внесла пожертвование на восстановление православного храма в селе Тургень Алматинской области. 

/ blagovest-info.ru

"Римо-католическая община Алматы в лице отца Луки передала средства на восстановление православного храма в Тургене", - пишет председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Православной церкви Казахстана протоиерей Александр Суворов на своей странице в соцсети.

По его словам, средства на храм перечислили также протестанты и буддисты, активно помогают мусульмане.

Напомним, по неизвестным причинам в селе Тургень в Алматинской области Казахстана 7 февраля сгорел храм с более чем 140-летней историей. Церковь обратилась с просьбой о помощи в восстановлении святыни, на которую тут же откликнулись представители других конфессий. 

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