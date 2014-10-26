В Петербурге открылась выставка церковного шитья "Нить молитвы сквозь века"

В Петербурге 23 октября в Государственном музее истории религии открылся уникальный выставочный проект "Нить молитвы сквозь века", представляющий более сорока предметов русского церковного шитья с XVII по XXI век: священнические облачения, церковную утварь, иконы, оклады. Большинство из них экспонируется впервые, сообщает сайт Санкт-Петербургской митрополии.

Из 7000 единиц, хранящихся в фонде "Ткани" Музея истории религии, для выставки были отобраны лучшие образцы золотного шитья.

Экспозиция состоит из двух разделов: в первом памятники XVII столетия соседствуют с произведениями эпохи модерна и работами современных мастеров церковного шитья, во втором собраны образцы русского шитья XVIII-XIX вв.

Самые древние экспонаты выставки относятся к XVII веку. Это два парных покровца - "Се, Агнец Божий" и "Троица Ветхозаветная".

Выставка продлится до января 2016 года.

Православие.Ru