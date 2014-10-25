Сегодня в Париже откроют памятник Иоанну Павлу II работы Зураба Церетели

Открытие памятника Папе Римскому Иоанну Павлу II работы скульптора Зураба Церетели состоится в субботу в сквере возле Собора Парижской Богоматери в Париже, сообщается на сайте Российской академии художеств.

Бронзовый монумент высотой 3,6 метра и весом 1,5 тонны преподнесен в качестве подарка Россией польской католической общине Парижа, которая и выступила с просьбой о создании скульптурного образа.

Работа над монументом завершилась в 2010 году, после чего он был представлен широкой публике на Национальной выставке России в Гран Пале, а затем передан в дар Польской Католической миссии. При этом на согласование установки скульптуры ушло несколько лет, и только в июне 2014 года парижские власти дали официальное разрешение.

Церемонии открытия будет предшествовать служба, в том числе на русском языке, в Соборе Парижской Богоматери. Проведет ее Архиепископ Парижский Его Высокопреосвященство кардинал Андре Вен-Труа, который примет участие и в церемонии открытия памятника. В свою очередь, на торжественной церемонии открытия будут присутствовать мэр Парижа мадам Анн Идальго, архиепископ Парижа, представители ЮНЕСКО и творческой интеллигенции.

РИА Новости