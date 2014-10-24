В Москве пройдет XI Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел»

С 1 по 7 ноября в Москве состоится XI Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел».

Фестиваль, девиз которого «Доброе кино возвращается», приурочен ко Дню народного единства и празднику Казанской иконы Божией Матери.

В этом году кинофорум организован в рамках проведения в России Года культуры и празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, — сообщает Патриархия.Ru

Для участия в конкурсной программе кинофестиваля было заявлено 368 игровых полнометражных, короткометражных, документальных и анимационных фильмов из 26 стран. Из них 83 картины вошли в конкурсную программу, 61 фильм во внеконкурсную. В ретроспективные показы отобрано 44 фильма.