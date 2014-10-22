Херсонские священники УПЦ будут освобождать военнопленных в зоне АТО

Херсонская епархия УПЦ совместно с представителями облгосадминистрации будет сотрудничать в деле освобождения военнопленных в зоне АТО. Такая договоренность была достигнута во время встречи советника председателя областной государственной администрации Руслана Панчишина и секретаря Херсонской епархии УПЦ о. Максима.

«Сегодня можно отметить большой вклад Херсонской епархии УПЦ в диалог относительно освобождения пленных. Этот вопрос является особенно важным, и я уверяю, что областная государственная администрация сделает все от нас зависящее для его решения, ведь человеческая жизнь является бесценным Божьим даром, и теперь пришла наша очередь помочь херсонским солдатам любой ценой вернуться живыми и здоровыми к своим родным», - цитирует слова Руслана Панчишина сайт Херсонской ОГА.

В свою очередь, о.Максим отметил, что позиция Церкви однозначна - это соборная и независимая Украина.

Советник председателя ОГА также заверил, что в кратчайшие сроки произойдет оформление грузов с гуманитарной помощью, которую религиозные организации планируют распределить в районах проведения АТО и среди временно перемещенных лиц.

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