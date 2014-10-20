В центре Киева христиане молились за мир в Украине

На столичном Майдане Независимости несколько тысяч христиан молились за мир в Украине, покаяние и духовный подъем народа, развитие государства на основе нравственных ценностей.

Такие молитвенные акции 19 октября состоялись в большинстве крупных городов Украины по инициативе Совета Евангельских Протестантских Церквей Украины, сообщает ИРС.

Библейские наставления и молитвы глав евангельских Церквей сопровождались хоровым пением.

Звучали молитвы о прекращении войны и боевых действий на Донбассе, за примирение и единение украинцев из разных регионов страны, очищение общества от коррупции и обращение к Богу, о мудрости для представителей власти в служении народу.

Завершилось мероприятие совместной молитвой «Отче наш», которую вслух произнесли присутствующие, и провозглашением слов благословения для Украины.