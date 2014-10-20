В Китае активно развивается кампания по удалению крестов с церквей

В китайской провинции Чжэцзян на прошлой неделе еще две церкви лишились крестов в рамках правительственной кампании «против незаконных построек». Демонтаж крестов сопровождался насильственными действиями против верующих.

В течение ста дней христиане общины «Xianqiao Church» держали вахту у церкви, опасаясь снятия креста.

«Многие из них закрыли свои магазины и бросили поля, чтобы защитить церковь. Но последние два дня фермеры пошли убирать урожай на рисовых полях. Власти воспользовались этим, чтобы снять крест», - рассказали верующие в интервью CHINAaid.

Во время операции власти конфисковали компьютеры и уничтожили бытовую технику. Полицейские изъяли телефоны у двух женщин, пытавшихся снять на камеру инцидент. Около 10 христиан были взяты под стражу. 3 из них выпущены на следующий день.

Всего в рамках кампании «против незаконных построек» проводимой китайскими властями с начала года пострадала 231 церковь. Храмы сносят или переоборудуют для использования под иные, нерелигиозные, нужды.

Седмица.Ru