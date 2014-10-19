Как отличить свободу от рабства и сделать правильный выбор?

Чем больше пытаешься понять сущность Бога, тем больше удивляешься: зачем Он наградил человека свободой выбора? И если уж копнуть с самого начала: зачем нужно было сажать в эдемском саду некое древо, плоды которого трогать нельзя? Казалось, не сажал бы Бог этого дерева — может, и был бы до сих пор Рай.

ХИТРОЕ ДРЕВО

"Именно так и рассуждали Адам и Ева, когда нарушили единственную заповедь, данную им Господом, — отвечает "Сегодня" митрополит Павел, наместник Киево-Печерской лавры. — Что виноват кто-то, а не я. Ева обвинила во всем змия, Адам обвинил Еву. Никто из них не посмел взять ответственность и принести покаяние за содеянное перед Господом. Несмотря на то что Господь дал свободу человеку с самого первого дня его сотворения. Он общался с ними, как чадолюбивый отец рассказывал, показывал все, что человеку нужно было знать для жизни. Указал, что хотите в Раю, то делайте, лишь только не вкушайте плода с древа познания добра и зла. Уже в этом была свобода выбора, данная человеку Богом. Именно на эту аскезу и нацелился дьявол, доведя Адама и Еву до первородного греха, через который в нашу жизнь вошли смерть, проклятие и болезни. Опять же — грех они совершали по своей воле".

Выходит, если бы не было древа, не было бы и свободы воли. Именно этим — свободой воли — человек и отличается от всего, сотворенного Господом. Без свободы воли человек уже не человек.

КТО "КРАЙНИЙ"

Как ни крути, но мы, люди, всегда ищем виноватых. Вот и в своей свободе выбора между грехом и праведностью, выбрав грех, легко "валим" все на врага рода людского. С него не убудет, одним больше — одним меньше, ему только приятнее. Бесплатный пиар, так сказать.

"Еще до появления Адама Господь знал, что сотворенный им человек согрешит, — объясняет владыка Павел. — И когда объявил, что будет вторая ипостась живоначальной Троицы, спаситель мира Сын Божий — Иисус Христос, один из Его верных ангелов Денница сказал: "Зачем тебе кого-то творить, когда у тебя есть Я!". Получив отказ, Денница восстал против Бога и покрытый злобой становится дьяволом, в переводе с греческого "клеветником" — сущностью, которая несет только зло. Человек тогда не был еще испорчен духовной проказой и не мог ничего другого делать, как наслаждаться тем, чем одарил его Господь. И ведь вначале искусителю не удалось договориться с Адамом. Потому он избирает Еву — почему женщин и называют "слабый пол" — и указывает на красивый плод с запретного дерева. Откусив от яблока, сначала Ева, а потом Адам, они узнали то, о чем никогда не задумывались — что они наги пред Богом. Именно тогда и нарушилась вся свобода человеческой природы".

Но разве Бог не знал этого? А если знал, то почему допустил к Адаму с Евой змия?

"Бог допустил искусителя, чтобы люди сами выявили свою волю к добру, — говорит владыка Павел. — Но сегодня мы дошли до того, что толкование слова "свобода" искажено настолько, что практически превратилось в аморальность, проще говоря — в грех. Может, я открою вам секрет, но настоящая свобода может быть не с оружием в руках, не с миллионами в банках. Она может быть только в церкви с Богом".

СВОБОДА ОТ БОГА

"Свобода в церкви настолько велика, что человек даже не может ее до конца осознать. Но это единственный институт, где человек свободен. В церкви есть только два условия: хочешь погибнуть — иди путем, которым шел до этого; хочешь спастись — иди по заповедям Господним, они учат, как выжить. Господь никого не заставлял и не заставляет идти за Ним тем путем Истины, который Он указал. Христос сказал: "Хочешь ко мне идти — отвержися от себя, возьми крест свой и следуй вослед меня".

СВОБОДА ИЛИ РАБСТВО: как их различить?

"Выбирая, как поступить, всегда нужно смотреть в корень, — советует владыка Павел. — Если это совпадает с волей Божьей и его заповедями — тогда это свобода. Если же нет — то этот поступок ведет к свободе с дьяволом, проще говоря — к рабству. Сейчас все перевернуто. То, что прежде считалось зазорным, за что были уничтожены Содом и Гоморра — сегодня позиционируется как свобода. Просто дьявольский обман. Вообще, отличить свободу от рабства достаточно просто. Зайдите в храм — люди светлые радуются. Зайдите в любое увеселительное заведение — там смрад, крик и злоба, скрытая алкоголем. Когда вы молитесь, ходите в храм — вы получаете радость, и не временную, как после очередной дозы наркотика и алкоголя, а постоянную. А дьявольская псевдосвобода "хочу колюсь — хочу не колюсь", "хочу блудить — не хочу блудить" — в самом деле — зависимость и рабство. Пока человек не отречется от этого, не покается пред Богом, он не сможет "не колоться" и "не блудить". И настоящей свободы и воли ему не видать. Верующие зависят только от Бога, от остального они свободны. Праведный человек сам решает, что делать. Он не хочет гибнуть, как все. Он хочет быть не таким, как все. А хочет быть таким, как Христос.

СКУЧНО БЫТЬ ПРАВЕДНЫМ

Нынче считается, что скучно не пить, не изменять, якобы иначе не о чем будет и вспомнить. "В церкви никогда не бывает скучно, — говорит владыка Павел. — У истинного верующего человека множество забот, он ответственен и дисциплинирован. Он заботится о своих ближних, всегда готов прийти на помощь страждущим. Да, он много отдает, вкладывает свою душу в то, что делает. Делает это, как для Господа. В этом плане верующему намного проще — он во всем видит Христа и Его промысел, уповает на Него. Он знает, что его жена — та единственная, данная ему Богом, и является самой лучшей для него. Он знает, что ничего нового, чего нет в его жене, у других жен нет. Хотя, конечно, бес тут же может шепнуть: "Посмотри, какие ноги!" Но истинный верующий будет смотреть на женщину или мужчину не как на орудие блуда, а как проявление красоты и творения Божьего. Когда вижу красивую женщину, я восхищаюсь не ею, а Богом, который создал такую красоту. Если кто-то из моих иподьяконов начинает не о том думать или не туда смотреть, сразу назначаю 100 поклонов с молитвой — и все проходит. Теперь многие жалуются, что стали зависимыми от новостей, после которых спать не могут. А вы не смотрите, тем более на ночь. Вместо новостей лучше почитать Псалтырь и Евангелие. И для души полезно, и сон крепким будет".

КАК УБЕРЕЧЬ СВОБОДУ

"Это можно сделать в первую очередь чтением Священного писания, — советует митрополит Павел. — Тот не христианин, кто не читает Евангелие. Или еще — открой заповеди Моисея и сопоставляй: как ты относишься к Творцу и к самому себе; возблагодарил ли ты маму, которая не спала ночами, пока ты болел; как часто ты молишься и ходишь в храм. Пересмотри свою жизнь через заповеди и измени себя, а не другого. Тогда и людям с порабощенной грехом душой будет стыдно находиться возле вас, и они сами начнут меняться. С преподобным и сам преподобным будешь".

Анастасия Белоусова, "Сегодня".