Представитель РПЦ на заседании Синода в Ватикане призвал объединить усилия для защиты семьи

16 октября председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион по благословению Святейшего Патриарха Московского принял участие в пленарной сессии III чрезвычайной Генеральной ассамблеи Синода католических епископов, которая в эти дни проходит в Ватикане и посвящена теме «Пастырские проблемы семьи в контексте евангелизации».

Перед началом заседания высокого представителя Русской Православной Церкви тепло приветствовали Папа Римский Франциск, государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин, префект Конгрегации по вероучению кардинал Герхард Людвиг Мюллер, председатель Папского совета по делам семьи архиепископ Винченцо Палья, представитель Константинопольского Патриархата митрополит Бельгийский Афинагор и другие участники заседания.

Пленарное заседание под председательством Папы Римского Франциска было открыто выступлением митрополита Илариона, который от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла приветствовал Понтифика и всех епископов Римско-Католической Церкви, принимающих участие в работе Синода.

В своем слове председатель ОВЦС подчеркнул, что «тема семьи является сегодня одной из самых острых и животрепещущих. Она — индикатор нравственного состояния общества, в котором мы живем». В современном обществе, как отметил митрополит Иларион, «все более агрессивно проповедуются идеи нравственного релятивизма, распространяемые также и на священный для всего человечества институт семьи». Главными вызовами, стоящими сегодня перед институтом традиционной семьи, являются частое распадение семей, аборты, легализация однополых союзов, распространение таких неприемлемых с христианской точки зрения технологий, как «суррогатное материнство».

Митрополит Иларион призвал православных и католиков «объединить усилия и выступить единым фронтом ради благой цели защиты семьи перед вызовами секулярного мира… как в рамках диалога с законодательной и исполнительной властью отдельных стран, так и на площадках международных организаций, таких как ООН и Совет Европы».

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