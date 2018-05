"Никакие" (the “nones”), или как интернет убивает религию (перевод с англ.)

Может ли интернет стать причиной потери веры в Бога? Согласно современным исследованиям — весьма возможно. Редакция «УНИАН-Религии» предлагает материал, опубликованный на сайте CNN Belief blog.

Аллен Доуни (Allen Downey) ученый из Olin College of Engineering (Инженерного колледжа Олин) в Массачусетсе попытался понять причины увеличения числа тех людей, которые заявляют о своей непринадлежности ни к какой религиозной традиции. Этих людей, которых назвали «никакими» (the “nones”), The Pew Research Center (Исследовательский центр Пью) считает наиболее быстрорастущей «религиозной» группой в Америке.

РОДИВШИЕСЯ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ИМЕЮТ МЕНЬШУЮ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРИНАДЛЕЖАТЬ К КАКОЙ-ЛИБО РЕЛИГИОЗНОЙ ТРАДИЦИИ

С 1985 года в Америке, согласно исследованиям The CIRP Freshman Survey число студентов-первокурсников, которые заявили о своей религиозной непринадлежности выросло с 8% до 25%.

Далее ученый отмечает, что статистические данные General Social Survey – организации, которая отслеживала развитие взглядов американцев и социальные изменения с 1972 года, показывают, что число американцев, говорящих о своей непринадлежности ни к одной религиозной традиции подскочило с 8% до 18% за период с 1990 по 2010 гг.

Это соотносится и с информацией Pew Research Center’s Religion & Public Life Project, опубликованной в 2012 году: один из пяти взрослых людей в Америке и треть тех, кто младше тридцати лет заявляют о своей религиозной непринадлежности.

Доуни говорит, что принимает участие в дискуссии о росте числа «никаких» не потому что имеет какой-то личный интерес, но из-за того, что сама эта тема завораживает его. Он убежден, что здесь есть огромное поле для исследований и взывает к студентамм, учащимся работать с реальными (сатистическими) данными.

В своей статье «Религиозная принадлежность, воспитание и использование сети интернет», опубликованной в марте в arXiv – электронном собрании научных статей — Доуни проанализировал данные, предоставленные General Social Survey и выявил взаимосвязь между возросшим использованием интернета и религиозной непринадлежностью.

Уровень использование сети интернет среди взрослых был на нуле в 1990 г.; 20 лет спустя он подскочил до 80%, указывает исследователь. За это же время мы наблюдаем, как 25 миллионов людей присоединяются к тем, кто заявил о своей религиозной непринадлежности.

Люди, пользующиеся интернетом несколько часов в неделю, как показали данные General Social Survey, стали на 2% менее склонны ко вхождению в какую-либо религиозную традицию. Те же, которые проводили онлайн более чем семь часов в неделю были даже на 3% более склонны выйти из своей религиозной традиции.

Заметим, Доуни первым указывает на то, что зависимость не обязательно означает причинную связь.

Ученому удалось абстрагироваться от других факторов, включая уровень образования, религиозного воспитания, дохода, влияния сельской/городской окружающей среды, чтобы найти связь, позволяющую «предварительно заключить, что использование сети интернет есть причина потери религиозной принадлежности». «Хотя рассудительный человек может не согласиться с этим», добавляет он.

Интернет, объясняет Доуни, открывает новые направления мысли для тех, кто живет в однородной среде. Веб-сеть также позволяет сомневающимся найти своих единомышленников по всему миру.

Ученый уверен, что снижение уровня религиозного воспитания имело огромный эффект — 25 % снижения религиозной принадлежности; высшее образование покрывает около 5 % такого снижения, а использование сети интернет — еще 20%. Оставшиеся 50% он приписывает «смене поколений», имея в виду то, что родившиеся в последнее время имеют меньшую вероятность принадлежать к какой-либо религиозной традиции (хотя попытка объяснить причины этого ученым предпринята не была).

СОЮЗ РЕЛИГИИ И ПОЛИТИКИ ДАЛЕК ОТ ВЗГЛЯДОВ МОЛОДЕЖИ НА ПРАВА ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ И АБОРТЫ

The Pew Research Center предложил свой собственный взгляд.

Одним из объяснений происходящего есть то, что наша нация переживает политический «обратный ход» - «молодые люди, в частности, отвернулись от «формальной» религии, поскольку воспринимают ее как тесно переплетенную с консервативной политикой и не хотят иметь ничего общего с этим». Более конкретно говоря, этот союз религии и политики далеко отстоит от взглядов молодежи на права гомосексуалистов и аборты.

Откладывание бракосочетания и родительской опеки, огромная социальная дисгармония и общая секуляризация общества могли также сыграть свою роль, согласно The Pew Research Center.

Исследователи, однако, отмечают, что религиозная непринадлежность не означает отсутствие веры и духовности (у людей). Конечно, группа «никаких» может включать в себя и тех, кто зовется атеистами или агностиками. Но она также насчитывает множество тех — 46 миллионов людей, - которые не принадлежат ни к какой конкретной религиозной общине, будучи при этом религиозными или духовными, согласно The Pew Research Center.

МЫ ВИДИМ МНОЖЕСТВО ЛЮДЕЙ, ИЩУЩИХ ОНЛАЙН ДУХОВНОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Все это — часть изменения облика общества и веры, но где же место интернету во всем этом запутанном деле?

В наблюдаемой ситуации мы видим множество людей, ищущих онлайн духовной и религиозной поддержки, говорит Шэрил Кейси, защитившая диссертацию по проблематике вопроса в 2006 году. Сейчас она является профессор медиа-коммуникаций, общества и этики в Champlain College в Вермонте, написав о «переосмыслении ценностей религиозных традиций в киберпространстве» и об отношениях между технологиями и религией.

То, что Доуни нашел зависимость, что интернет вызывает потерю принадлежности к религиозной традиции, для нее не новость.

«Институциональный контроль за общественным диалогом повысился, так что вопрос не в количестве церквей для выбора, но в том, что увеличилось число путей организации этого диалога и возросло число людей, с которыми можно вступить в беседу», - говорит Кейси.

Люди переходят с формальной религиозной принадлежности на то, что она называет «религиозное исследование широких масс», в котором «сущность срединного пути позволяет для общественных коммуникаций умножаться более органичным путем».

Инновации на протяжении долгого времени влияли на религию, говорит исследователь, и будут продолжать это делать.

«Когда новая технология, как например, печатная пресса или интернет, приводит к массовым культурным изменениям, религии бросается огромный вызов. Культурные изменения приводят к смене того, что о Боге или Абсолюте мыслят и как о Нем говорят... Динамика этих изменений, однако, ожидает дальнейшего исследования», - заключает Кейси.

Перевод с английского – Виталий Федорак, для «УНИАН-Религии».

По материалам CNN Belief blog