В Латвии первое воскресенье ноября будет отмечаться в храмах как День сирот

Начиная с 2014 года в первое воскресенья ноября во всех церквях Латвии будут отмечать День сирот. Об этом сообщила член правления организации «Латвийский христианский альянс – сиротам» Весма Сандберга.

На сегодняшний день в детских домах Латвии воспитываются около 2 000 детей.

К инициативе проведения Дня сирот присоединились архиепископ Латвийской Евангелическо-Лютеранской Церкви Янис Ванагс, глава Римско-Католической Церкви Латвии, Рижский архиепископ-митрополит Збигнев Станкевич, глава Латвийской Православной Церкви митрополит Александр (Кудряшов), епископ Союза баптистских общин Латвии Петерис Спрогис и главы других конфессий.

В этом году День сирот выпадает на 2 ноября. В этот день во всех храмах и общинах призывают уделять особое внимание сиротам, которые по разным причинам вынуждены расти и воспитываться без родителей. Воскресенье, посвященное сиротам, является экуменической инициативой, объединяющей церкви в 52 странах мира.

Благовест-Инфо