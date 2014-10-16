Глава ЮНЕСКО призвала власти Ливии обеспечить защиту религиозного наследия страны

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова призвала власти Ливии обеспечить защиту объектов культурного и религиозного наследия страны на фоне недавней эскалации насилия и случаев вандализма.

7 октября вооруженные боевики разорили самую знаменитую в Триполи мечеть Ахмеда-паши Караманлы. Днем позже они напали на историческую Мадрассу времен Оттоманской империи. 11 октября местные добровольцы сумели отстоять от вандалов мечеть Даргут.

«Я решительно осуждаю недавние нападения на здания объектов культурного и религиозного значения в старом городе Триполи. Вандализм и контрабанда культурных ценностей еще больше «бередят раны» ливийцев, которые пытаются восстановить нормальную жизнь», - заявила Ирина Бокова.

Глава ЮНЕСКО подчеркнула, что эти нападения не являются единичными случаями. По ее словам, подобные акты неоднократно совершались в Ливии и в других местах мира с целью нарушить единство общества и разжечь насилие.

Центр новостей ООН