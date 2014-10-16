В Ираке боевиками «Исламского государства» осквернен древний сирийский монастырь Мар Бехнам близ города Каракош, который они заняли в прошлом июле. Исламисты удалили кресты и сожгли древние рукописи.

Подтверждение факта осквернения христианской святыни получено от бывшего деревенского старосты из селения, расположенного близ монастыря. Он сообщил об этом священнику Шарбелю Иссе, который три года назад возглавил монастырь.

«Что-то нужно делать с террористами из “Исламского государства”. Они разрушат все, если их не остановить», - сообщил сиро-католический священник Низар Семаан в интервью информационному агентству Fides.

Джихадисты из самозванного «Исламского халифата» еще 20 июля буквально выбросили из обители трех монахов. Некоторые христианские семьи, также проживавшие в монастыре, были изгнаны из него. Ученые давно выразили свою озабоченность по поводу судьбы древностей, сохранявшихся в монастыре, самые ранние из которых датируются IV в.

Монастырь посвящен ассирийскому принцу-мученика Бехнаму и его сестре Саре. Он является одной из наиболее старых и почитаемых святынь сирийского христианства.

Седмица.Ru