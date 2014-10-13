В Севастополе неизвестные осквернили мемориал турецким воинам

В Севастополе неизвестные осквернили мемориальный комплекс, установленный в память о погибших в Крымской войне турецких воинах.

Так же снесены все дорожные знаки, указывающие дорогу к мемориалу.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает редактор газеты «Алубика» Рагим Губатов.

«Указатели были установлены у дороги в Севастополь через Сапун-гору и показывали направление к этому мемориалу. В настоящее время эти дорожные знаки снесены и увезены, по-видимому, по распоряжению севастопольских властей. Такие действия в городе, где всегда трепетно относились к памяти погибших воинов, выглядят кощунственными», - пишет Гумбатов.

По данным Гумбатова, сам мемориал осквернен неизвестными – вырваны, разбиты знаки полумесяца и звезды на надмогильных надгробиях, обломки которых разбросаны по территории мемориала.