В Харькове перед постаментом памятника Ленину установили 3,5-метровый деревянный крест

20:13, 13 октября 2014
Общество
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В Харькове перед постаментом памятника Владимиру Ленину на площади Свободы установили 3,5-метровый деревянный крест. 

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из инициаторов установки креста, активист организации «Общественная стража Харькова» Валентин Быстриченко, установление креста посвящено памяти о погибших воинах-харьковчанах во время проведения антитеррористической операции на Донбассе. 

Перед крестом установлен стенд с фотографиями погибших бойцов из Харькова и Харьковской области. 

По словам Быстриченко, крест установила «община Харькова», и его будут охранять сотрудники милиции, «харьковские партизаны» и активисты организации «Восточный корпус». Около 50 активистов возложили к кресту живые цветы и поставили поминальные лампадки.

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