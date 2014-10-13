В Харькове перед постаментом памятника Ленину установили 3,5-метровый деревянный крест

В Харькове перед постаментом памятника Владимиру Ленину на площади Свободы установили 3,5-метровый деревянный крест.

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из инициаторов установки креста, активист организации «Общественная стража Харькова» Валентин Быстриченко, установление креста посвящено памяти о погибших воинах-харьковчанах во время проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Перед крестом установлен стенд с фотографиями погибших бойцов из Харькова и Харьковской области.

По словам Быстриченко, крест установила «община Харькова», и его будут охранять сотрудники милиции, «харьковские партизаны» и активисты организации «Восточный корпус». Около 50 активистов возложили к кресту живые цветы и поставили поминальные лампадки.