В Индии с мая этого года совершено свыше 600 нападений на христиан

В период, начиная с мая нынешнего года, в Индии было совершено более 600 нападений на христиан и другие религиозные меньшинства, согласно сообщению организации «Jesuits in Social Action» (JESA), которое цитирует информационное агентство Fides.

Организация JESA потребовала «прекращения организованной кампании, мотивированной ненавистью и насилием в отношении религиозных меньшинств, которая оказывает негативное влияние на социальную гармонию во многих городах и деревнях».

«Первые 100 дней нового правительства премьер-министра Нарендры Моди показали бурный поток речей, исполненных ненависти по отношению к мусульманам и христианам, — подчеркнули в JESA. — Их идентичность подвергается травле, их гражданство подвергается сомнению, их вера подвергается осмеянию».

Седмица.Ru