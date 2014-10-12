Шествие за мир на Украине прошло в итальянском городе Бари

Шествие за мир на Украине, в котором приняли участие около 200 человек, прошло в субботу в южноитальянском городе Бари, сообщил журналистам организатор мероприятия Роки Малатеста.

В акции приняли участие жители Бари, местные власти, а также представители католической, Русской православной и Украинской православной церквей.

По словам организатора, главная цель марша мира — обратить внимание общественности на происходящее на Украине, а также призвать к немедленному прекращению конфликта, дипломатическим переговорам и возобновлению деятельности всех учреждений, торговли.

Мероприятие завершилось молитвой Святому Николаю о мире по католическому и православному обрядам. В ходе шествия организаторы начали сбор денег на помощь детям из Донецка.

РИА Новости