РПЦ: сокрытие гонений на ближневосточных христиан усугубляет проблему

Тенденция Совета Европы скрывать страдания и нарушение прав христиан за общими формулировками о необходимости защищать религиозную свободу в целом только загоняют проблему вглубь и снижают авторитет международных организаций, так как скрывают реальность, считает представитель Русской Православной Церкви при Совете Европы игумен Филипп (Рябых), сообщает РИА Новости.

"Мне доводилось участвовать в некоторых дискуссиях в рамках Совета Европы на эту тему. Когда речь заходила о необходимости принятия какого-то документа Совета Европы, признающего вопиющее насилие в отношении христиан на Ближнем Востоке, то всегда находились люди, которые высказывались против такой конкретизации и предлагали ограничиться общей констатацией всплеска насилия в отношении людей разных вер", — сказано в заявлении игумена, опубликованном в четверг на официальном сайте представительства РПЦ при ЕС.

Поводом к публикации стала недавно принятая резолюция ПАСЕ на тему "Угрозы человечности, которые несет террористическая группа, известная как "Исламское государство": насилие в отношении христиан и других религиозных и этнических групп".

Как подчеркивает представитель РПЦ, в документе называются шокирующими факты насилия в Ираке и Сирии, которые совершает организация "Исламское государство", а сам Совет Европы достаточно ограничен в своем воздействии на ситуацию на Ближнем Востоке.

Тем не менее, в РПЦ выразили надежду, что призывы резолюции ПАСЕ к международному сообществу и странам-членам способствовать противодействию терроризму и насилию, а также водворению мира на Ближнем Востоке через имеющиеся у них возможности, будут услышаны.