В Нигерии за последние два месяца сожжены 185 церквей

В Нигерии в диоцеза Майдугури за последние два месяца боевики «Боко Харам» сожгли 185 церквей. 190 тыс. жителей покинули свои дома, спасаясь от насилия. Об этом сообщает Cедмица.Ru со ссылкой на ватиканское агентство Fides.

В состав диоцеза Майдугури входят территории штатов Борно и Йобе и часть площади Адамавы.

Боевики «Боко Харам» за последнее время заняли 11 городов диоцеза. Всего секта контролирует 25 городов на севере Нигерии.

За прошедший месяц боевики совершили теракты в городах Гулак, Шува, Мичика, База, где проживают католические общины. Террористы похищают священников и возвращают их за выкуп.

Сосредоточие беженцев наблюдается в городах Майдугури, Муби, Йола, Уба, Гомбе, Биу и Даматуру.