Сегодня в школах Львова пройдут духовные встречи

В школах Львова с 8 октября пройдут встречи священнослужителей с учителями и учениками. Такое решение во время круглого стола «Безопасность молодежи - физическая и духовная» совместно приняли представители христианских конфессий города, ответственные в своих епархиях за работу с молодежью, педагоги и представители общественности, сообщает религиозный интернет-ресурс velychlviv.

Первая встреча на тему «Мобилизация духа - что это? Как этого достичь?» состоится с учителями и учениками десятых классов. Каждую школу одновременно посетят священники разных конфессий.

«Мы хотим призвать учащихся задуматься над их личным местом в современном мире. Темы, которые планируем поднять, касаются вопросов веры во время войны, молитвы, владения личными эмоциями, патриотизма, утешения в терпении, сопереживания, стремления к миру, консолидации и братства в постижении цели», - сообщил о. Юрий Воловецкий, председатель Комиссии по делам образования и воспитания Львовской архиепархии УГКЦ.

«Учитывая нелегкие времена для Украины в целом и каждого из нас, в частности, основная задача на сегодня - не падать духом, сохранить ту душевное равновесие и веру в лучшее будущее, что является залогом существования любой нации. Для молодежи это время является непростым. Сегодня на каждом из нас, и на духовенстве в частности, лежит ответственность - поддержать наше будущее поколение и указать к чему нужно стремиться, дать незыблемый ориентир в жизни. Ученики и студенты должны нести ответственность и быть примером для следующих поколений, быть морально и духовно сильными, призвать сверстников к единству и христианской нравственности», - отметил советник городского головы А.Шевцив.

Организаторами проекта выступили: Львовский городской совет, духовенство Львова, общественные организации и объединения.