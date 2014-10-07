Израиль разрешил посещение Иерусалима жителям Газы по случаю праздника Ид аль-Адха

Израиль впервые за семь лет позволил жителям Газы приехать в Иерусалим по случаю мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха, сообщает РИА Новости.

Израильская администрация разрешила 500 жителям Газы старше 60 лет пробыть в Иерусалиме с воскресенья по вторник.

"Такого не было с 2007 когда. Ранее израильские власти разрешили христианам посещать Иерусалим в период христианских праздников, однако не позволили мусульманам делать то же самое на их праздники", - заявил агентству пресс-секретарь Gisha Шая Грюнберг.

Большинство этих людей не посещали Храмовую гору и Старый город Иерусалима на протяжении многих лет — с тех самых пор, как Израиль в целях уменьшения потока палестинских беженцев наложил ограничения на въезд для жителей анклава. С тех пор пересечь границу с Израилем можно было только при наличии специальных разрешений.

На сегодняшний день отношения между израильтянами и палестинцами по-прежнему остаются напряженными. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, которой он ранее объявил своей "вечной, единой и неделимой" столицей.