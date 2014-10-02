Работники Социального отдела при Киево-Печерской Лавре навестили инвалидов и ветеранов Киева

По благословению митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, наместника Успенской Киево-Печерской Лавры, работники Социального отдела во главе с архимандритом Лаврентием оказывают многостороннюю помощь различным группам населения. В том числе тем, кто постоянно нуждается в духовной и материальной поддержке, сообщает сайт lavra.ua.

Социальный отдел был приглашён в общественную Подольскую районную организацию инвалидов «Единство». При встрече с директором объединения обсуждались планы дальнейшего сотрудничества и социальной помощи.

Также было организовано адресное посещение ветеранов и инвалидов. В ходе поездки были совершены молебны, т.к. не у всех желающих есть возможность помолиться в храме в связи с состоянием здоровья.

После передачи памятных лаврских подарков и продуктов питания были проведены духовные беседы с батюшкой. Моральная поддержка и свидетельство о благовестии Христовом, являются дарованием Его служителей, а дело щедрости, во многих, кто их получает, «производит...обильные благодарения Богу» (см.2Кор. 9:12), по словам св. апостола Павла.

Отдел социального служения, созданный при Киево-Печерской Лавре, оказывает помощь инвалидам, детским домам и малоимущим людям. Ведется духовная переписка с заключенными, им высылаются медикаменты, духовная литература, канцелярские принадлежности, одежда. Для детей-воспитанников школ-интернатов и детских домов организовываются экскурсии в Киево-Печерскую Лавру. Ежегодно в дни праздников Рождества и Пасхи священноначалие монастыря посещает детские учреждения, дарит детям подарки, проводит с ними беседы на духовную тему.