В Киеве сегодня открывается фотовыставка «Благотворительность сквозь призму объектива»

В Киеве в парке Шевченко по случаю Европейского дня благотворительных фондов сегодня открывается фотовыставка «Благотворительность сквозь призму объектива».

Мероприятие организовано Украинским форумом благотворителей и Благотворительным фондом «Открытые сердца Украины» при поддержке Киевской городской государственной администрации, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

На фотовыставке будут представлены лучшие работы одноименного конкурса, на которых изображены благотворительные проекты в образовании, культуре, здравоохранении, социальной защите, спорте, жизни общин. Фотографии вместе с историями показывают, как благотворительность и волонтерство меняют мир и какой видят благотворительность дети.

Работы фотомастеров будут выставлены до 8 октября.

Празднование Европейского дня благотворительных фондов было начато два года назад Европейской сетью донорских ассоциаций. Украину в этой ассоциации представляет Украинский форум благотворителей - профессиональная ассоциация благотворительных фондов и организаций.

Цель этого дня - отметить вклад благотворительных фондов в решение социальных проблем и развитие общества.