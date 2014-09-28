В Эстонии состоится общая молитва в защиту традиционных человеческих ценностей

В воскресенье, 5 октября, перед главным входом в Александро-Невский собор в Таллине состоится общая молитва в защиту традиционных человеческих ценностей.

Как сообщили в Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата (ЭПЦ МП), богослужение возглавит Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий в сослужении духовенства эстонской столицы.

7 и 9 октября 2014 года эстонские депутаты планирует провести 2-е и 3-е чтение закона «о совместном сожительстве», предусматривающего возможность юридической регистрации государством отношений гомосексуальных пар - геев, лесбиянок, трансвеститов, транссексуалов и прочих лиц, считающих однополую любовь «нормой», а не грехом и распутством. Если проект закона пройдет третье чтение, то он будет принят.

Церковь не может остаться в стороне, когда предпринимаются попытки узаконить грех. Принятие закона «о совместном сожительстве», против которого выступает большинство жителей Эстонии, может разрушить у будущего поколения моральные ценности и понятие семьи как союза мужчины и женщины, благословленного Богом.

Инфопортал Baltija